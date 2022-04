Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugscheibe beschädigt - Bundespolizisten mit Schlüsselbund und Schuh beworfen

Essen (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (17. April) sollen zwei Männer in einem Zug eine Scheibe beschädigt haben. Auf der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen griffen diese die Beamten an, beleidigten und bedrohten diese.

Gegen 20:45 Uhr meldete sich der Zugbegleiter eines Regionalexpresses bei der Bundespolizei und gab an, dass zwei Personen im Zug randalieren würden. Dabei soll eine Außenscheibe zerstört worden sein. Zudem sollen sich die Männer (25, 29) sehr aggressiv verhalten.

Am Bahnsteig zu Gleis 2 trafen die Beamten auf den 41-jährigen Zugbegleiter, sowie den 29-Jährigen. Sein 25 Jahre alter Begleiter flüchtete beim Eintreffen der Bundespolizisten, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden.

Zuvor seien die beiden Männer im RE 11 (von Unna nach Düsseldorf Hauptbahnhof) von Bochum nach Essen Hauptbahnhof gefahren. Der 29-Jährige soll den Notfallhammer entnommen und gemeinsam mit dem 25-Jährigen eine Scheibe im Zug zerstört haben, so dass diese zersplitterte.

Bei der Einfahrt in den Essener Hauptbahnhof soll der 29-Jährige zudem die Notbremse getätigt haben.

Die Einsatzkräfte brachten den 29-Jährigen zur Bundespolizeiwache. Dort durchsuchten sie den Essener, als dieser plötzlich seinen Schlüsselbund in das Gesicht eines eingesetzten Polizisten warf. Die Beamten reagierten sofort, brachten den Deutschen zu Boden und fesselten ihn. Dabei bedrohte und beleidigte er die Bundespolizisten. Zudem forderte er immer wieder seinen 25-jährigen Begleiter auf, sich ebenfalls zu wehren und "aufzumischen".

Als sich der 29-Jährige wieder beruhigt hatte, gab er an Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert zu haben. Aufgrund der zuvor begangenen Straftaten musste mit weiteren gerechnet werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit 2,6 Promille erheblich alkoholisiert war.

Ein Polizeiarzt untersuchte den Essener. Anschließend brachten Bundespolizisten den Deutschen in das Gewahrsam der Polizei Essen.

Bei seiner Flucht überquerte der 25-Jährige mehrere Bahngleise des Essener Hauptbahnhofs, bevor die Beamten den Mann stellen konnten. Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache verhielt sich der Essener äußerst aggressiv und unkooperativ. Zudem beleidigte er die Bundespolizisten mehrfach.

Während der Durchsuchung warf der Deutsche einen Schuh auf einen eingesetzten Beamten. Des Weiteren bedrohte und beleidigte er die Einsatzkräfte mehrmals und ließ sich durch die Bundespolizisten kaum beruhigen.

Da der 25-Jährige abermals angab, weitere Straftaten begehen zu wollen, wurde dieser ebenfalls in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht.

Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, Beleidigung, Missbrauch von Nothilfemitteln und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen die Männer ein.

