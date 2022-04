Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Minderjährige sucht nach Belästigung die Bundespolizei auf

Dortmund - Essen (ots)

Samstagnachmittag (16. April) soll ein Unbekannter eine 14-Jährige im Hauptbahnhof Dortmund sexuell belästigt haben. Die Minderjährige wandte sich an die Bundespolizei und bat um Hilfe.

Gegen 15:45 Uhr suchte die Deutsche mit ihren Begleitpersonen (13, 13) die Wache der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof auf. Sie gab an, von einem ihr unbekannten Mann am Kopfbahnsteig zu Gleis 6/7 belästigt worden zu sein. Der Mann sei auf sie zugekommen und habe zunächst freundlich mit ihr gesprochen. Dann jedoch soll der Unbekannte ihr näher gekommen sein, habe ihr unmissverständliche Worte ins Ohr geflüstert und habe dabei seine Hand um ihre Hüfte gelegt. Trotz mehrfacher Aufforderung dies zu unterlassen, kam der Mann dieser nicht nach. Vielmehr soll er die Minderjährige weiterhin bedrängt und ihre Telefonnummer gefordert haben. Aus Angst habe die junge Dortmunderin ihm diese gegeben. Des Weiteren soll der Unbekannte ein Treffen in seiner Wohnung vorgeschlagen haben, um Fotoaufnahmen anzufertigen.

Erst als die Freunde der 14-Jährigen hinzukamen, ließ der Mann von ihr ab und suchte das Weite. Die Schülerin sprach einen Bahnmitarbeiter an. Eine Nahbereichsfahndung blieb jedoch erfolglos.

Die Beamten werteten die Videoaufnahmen der Überwachungskamera aus. Währenddessen kontaktierte der Mann die Deutsche und gab an, zeitnah im Essener Hauptbahnhof einzutreffen. Essener Bundespolizisten konnten jedoch keine Person mit der angegebenen Personenbeschreibung im Hauptbahnhof antreffen.

Die Einsatzkräfte kontaktierten die Mutter des Mädchens und schilderten den Sachverhalt. Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Nötigung gegen Unbekannt ein.

