Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Glasflasche beworfen - 21-Jähriger rettet sich zur Bundespolizei

Gelsenkirchen - Dortmund (ots)

Am Montagabend (18. April) sollen vier Unbekannte einen Mann mit einer Glasflasche an einem Bahnsteig im Hauptbahnhof Gelsenkirchen beworfen haben. Der Geschädigte konnte sich in einen Zug flüchten und suchte die Bundespolizei auf.

Gegen 19 Uhr wurde ein 21-Jähriger bei der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof vorstellig und schilderte den Beamten die Geschehnisse. Der Deutsche befand sich im Gelsenkirchener Hauptbahnhof am Bahnsteig zu Gleis 6, als ihn vier Unbekannte mit einer Glasflasche beworfen haben sollen. Der Dortmunder flüchtete daraufhin in den abfahrbereiten RE 3 in Richtung Dortmund Hauptbahnhof. Beim Einstieg in den Zug sollen ihn die Unbekannten bespuckt und weiterhin bedroht haben. Der Geschädigte blieb dabei unverletzt. Die vier Männer sollen dann am Hauptbahnhof Gelsenkirchen geblieben und dem 21-Jährigen nicht gefolgt sein.

Bei seiner Ankunft im Hauptbahnhof Dortmund begab sich der Mann unverzüglich zur Bundespolizei. Die Tathandlung konnte durch zwei Zeuginnen (22, 23) beobachtet und bestätigt werden.

Die Einsatzkräfte veranlassten eine Videoauswertung, welche die Straftat festhält. Eine Nahbereichsfahndung im Gelsenkirchener Hauptbahnhof nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Bundespolizisten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung gegen Unbekannt.

