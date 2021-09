Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Personalienaustausch versäumt

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch kam es auf dem Gildhauser Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines E-Scooters fuhr gegen 7.15 Uhr von einer Einmündung auf den Radweg am Gildehauser Weg auf. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 31-jährigen Radfahrerin. Die beiden Beteiligten unterhielten sich anschließend, versäumten es aber die Personalien auszutauschen. Kurz darauf setzten beide ihre Fahrt fort. Die E-Scooter-Fahrerin wird gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

