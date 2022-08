Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Unbekannte Täter brechen in Wohn- und Geschäftshaus ein

Homberg (ots)

Felsberg

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 23.07.2022, 16:00 Uhr bis 29.07.2022, 11:30 Uhr In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus mit Praxisräumen "Am Teichweg" ein und verursachten Sachschaden. Die Täter brachen ein Fenster einer geschlossenen Praxis auf und gelangten hierdurch in das Gebäude. Im Gebäude brachen die Täter noch die Türen zu zwei Wohnung auf. Sie durchsuchten die Praxis und die Wohnungen nach Wertgegenständen. Zurzeit steht nicht fest, ob die Täter etwas gestohlen haben, ebenso ist die Höhe des Sachschadens nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

