Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Unbekannter Exhibitionist zeigt sich im Kurpark

Homberg (ots)

Bad Zwesten

Exhibitionist im Kurpark Tatzeit: 28.07.2022, 11:30 Uhr Am Donnerstagvormittag zeigte sich erneut ein unbekannter Exhibitionist zwei Frauen im Kurpark. Die beiden Frauen waren zu Fuß im Bereich des Rosengartens unterwegs, als sie den unbekannten Mann auf einer Bank bemerkten. Der Mann hatte keine Hose an und manipulierte an seinem Glied. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 45 - 55 Jahre alt, ca. 175 - 185 cm groß, hat eine schmale Statur, kurze, krause, dunkelbraune Haare und blasse, behaarte Beine. Bekleidet war er mit einem dunklem T-Shirt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

