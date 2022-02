Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brandereignis auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses

Sankt Sebastian (ots)

Eine Anwohnerin meldet am Morgen des 17.02.2022 über Notruf einen Brand auf einem Balkon einer Erdgeschosswohnung auf der Rosenstraße in Sankt Sebastian. Hier hatten durch bisher ungeklärte Umstände Hausrat und weitere Gegenstände Feuer gefangen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Mehrfamilienhaus konnte durch die Freiwillige Feuerwehr verhindert werden. Durch das Feuer, die resultierende Hitze und Rauchentwicklung wurden der Holzboden des Balkons, die Balkontür, ein Fenster, der Rollladen und die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Anwohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung, so dass niemand verletzt wurde. Der Schaden dürfte sich auf ca. 6.000 Euro beziffern lassen.

