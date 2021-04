Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Unbeabsichtigt Brand verursacht?

Offenburg (ots)

Bei einem Brand wurde am Dienstagabend in der `Alte Landstraße´ ein Peugeot beschädigt. Gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei alarmiert, die daraufhin an den Einsatzort eilten. Während die 15 Wehrleute der Reichenbacher Feuerwehr mit drei Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz waren, ergründeten die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ursache des Feuers. Möglicherweise war ein brennender Gegenstand, der zuvor durch Minderjährige sorglos und nicht mit diesem Ziel aus einem Fenster geworfen wurde, gepaart mit ungünstigen Windverhältnissen, Grund für das Feuer. Die weiteren Ermittlungen der Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Lahr sollen nun Klarheit bringen.

