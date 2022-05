POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Weinbergtraktor

Aalen (ots) - Gem. Ilshofen - Drängler verursacht Verkehrsunfall Am Freitag gegen 15:40 Uhr stand eine Autofahrerin, aus Kleinallmerspann kommend, an der Einmündung der Landesstraße 1040 in die Landesstraße 2218. Sie wollte nach links in Richtung Unterschmerach abbiegen. Wegen dem bevorrechtigten Verkehr auf der Landesstraße 2218 musste die Frau warten, was einem 40-Jährigen, der mit seinem PKW Audi an der ...

mehr