POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Unfall; Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Aalen: Fahrradreifen zerstochen Durch bislang Unbekannte wurden am Mittwoch, in der Zeit von 16 Uhr bis 16:15 Uhr, beide Reifen an einem Fahrrad einer 15-Jährigen zerstochen. Das Fahrrad war während der Unterrichtszeit auf einem Fahrradabstellplatz einer Schule in der Turnstraße abgestellt. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen. Westhausen: Aufgefahren Ein klassischer ...

