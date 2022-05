Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 48-Jähriger wurde in Polizeigewahrsam genommen - Unfälle

Backnang: 48-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen - Zeugen gesucht

Ein 48-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag in Polizeigewahrsam genommen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlichen Symbolen eingeleitet. Der Mann habe in der Gartenstraße "Sieg Heil" und weitere Parolen gerufen und habe auch den Hitler-Gruß gezeigt. Er war äußerst aggressiv und habe auch Passanten angegangen, sodass es beinahe zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein soll. Die Polizei wurde hinzugerufen, die den 48-Jährigen zur Vermeidung weiterer Störungen mitnahm. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet nun Zeugen sich zur Klärung der Details unter Tel. 07361/5800 zu melden.

Alfdorf: Trotz Verbot überholt

Ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 18.30 Uhr die L 1155 von Adelstetten nach Alfdorf, als er bei der Abzweigung Bonholz trotz Verbot eine landwirtschaftliche Zugmaschine überholen wollte. Er scherte aus und stieß mit einer nachfolgenden 20-jährigen Polo-Fahrerin zusammen, die sich bereits im Überholvorgang befand. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer streifte am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 7 Uhr und 7.20 Uhr einen in der Hölderlinstraße stehenden Pkw Ford Mondeo. Er verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle und hinterließ ca. 1500 Euro Sachschaden. Wer Hinweise auf den Unfallflüchtigen Autofahrer geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.

