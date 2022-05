Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Müll im Wald illegal entsorgt - Ladendieb in Haft - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr wurde ein Pkw Mini Countryman beschädigt. Dieser war in der Salierstraße abgestellt. Der unbekannte Verursacher hinterließ rund 2000 Euro Schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/954422 erbeten.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

6000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr ereignete. Eine 28-Jährige fuhr mit ihrem BMW von der Weingärtner Vorstadt in die Lange Straße ein und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten BMW, der von einem 62-Jährigen gelenkt wurde. Beide blieben unverletzt.

Weinstadt-Endersbach: Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine Radfahrerin bei einem Unfall am Donnerstagvormittag zu. Die 68-Jährige befuhr mit ihrem Rad den Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Kalkofenstraße, als es in einem Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einer 34-jährigen Audi-Fahrerin kam. Aufgrund eines parkenden Kastenwagens konnten sich die beiden Frauen nicht sehen. Es entstand geringer Sachschaden.

Rudersberg: Vorfahrt missachtet

Ein 61-jähriger Fahrer eines Pkw Honda Jazz fuhr am Donnerstag von einem Feldweg auf die Brückenstraße ein und stieß hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrer zusammen. Die Insassen blieben beim Unfall unverletzt. Der Audi, der in einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam, musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Schwaikheim: Müll illegal entsorgt

In dem Waldgebiet Plattenberg (zwischen B 14 und K 1911) wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag ca. 10 Kubikmeter Kunststofffolie entsorgt. Es handelte sich um eine weiße mit Erde behaftete Folie, wie sie auch im Ackerbau verwendet wird. Der Müll wurde vermutlich mit einem Lkw bzw. einem Kipper dorthin transportiert und abgeladen. Weitere sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Schwaikheim unter Tel. 07195/969030 entgegen.

Fellbach: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Am Mittwochabend gegen 17 Uhr wurde ein 29-jähriger Mann in der Bahnhofstraße festgenommen. Er soll in einem Warenhaus von Angestellten beobachtet worden sein, wie er Kekse und Süßigkeiten eingesteckt und diese beim Verlassen des Geschäfts nicht bezahlt haben soll. Als er von den Angestellten auf den Vorfall angesprochen wurde, soll er versucht haben, wegzurennen und soll sich gegen das Festhalten gewehrt und eine Angestellte verletzt haben. Im Außenbereich wurde der Flüchtende von Passanten dingfest gemacht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den gambischen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

