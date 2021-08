Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Einbruch ins Vereinsheim - Zeugen gesucht

Einbrecher stiegen zwischen Donnerstagabend und Mittwochmorgen in ein Vereinsheim in Weinsberg ein. Zwischen 19.15 Uhr und 8 Uhr begaben sich die Täter zu dem Gebäude des Fischereivereins im Gewann 4017/15. Dort drangen die Unbekannten über ein Fenster ins Innere ein und durchwühlten das Inventar. In dem Vereinsheim flexten sie unter anderem mit einem Trennschleifer zwei Türbolzen ab, um weiter ins Innere vorzudringen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

A6 / Weinsberg / Neckarsulm: Flucht vor der Polizei

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 6 bei Weinsberg und anschließend in Neckarsulm. Gegen 10.45 Uhr wollten Polizeibeamte einen silbernen VW Golf, der mit zwei Männern besetzt war und auf der Autobahn in Richtung Mannheim fuhr, kontrollieren. Vorab wurde das Kennzeichen des Wagens über die polizeilichen Informationssysteme überprüft, was hervorbrachte, dass die Kennzeichen gestohlen waren. Nachdem die Beamten auf sich aufmerksam gemacht haben und den Fahrer mittels Schriftzug anwies zu folgen, beschleunigte der Mann und begann mit seiner Flucht vor der Polizei. Im Verlauf der Verfolgungsfahrt versuchte der Golf-Fahrer die Streife durch das Befahren des Baustellenbereichs abzuhängen und gefährdete dabei mehrere Arbeiter. Auf der Höhe der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm endete die Fahrt und die beiden Insassen flüchteten zu Fuß in Richtung der Weinberge. Im Rahmen der Fahndung waren mehrere Streifenwagen im Bereich der Autobahn und Neckarsulm im Einsatz. In Folge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass neben den Kennzeichen, welche von einem Fahrzeug entwendet wurden, auch der VW Golf selbst gestohlen war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Flucht der beiden Männer beobachten konnten oder Angaben zu diesen machen können. Diese werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Weinsberg, Telefon 07134 5130, in Verbindung zu setzen. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: - Männlich - Circa 20 bis 25 Jahre alt - 1,65 bis 1,70 Meter groß - Südeuropäisches / orientalisches Aussehen - Schwarze Haare - Schwarze Hose und weißes T-Shirt - Einer der beiden Männer trug auffällig lange und zu einem Zopf zusammengebundene Haare. Die andere Person trug einen schwarzen Bart und eine schwarze Basecap - Einer der beiden Männer trug eine schwarze Umhängetasche

Möckmühl-Züttlingen: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Werkzeuge und Maschinen im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags entwendeten Diebe in der Nacht auf Freitag aus einem Transporter in Möckmühl-Züttlingen. Der Mercedes Sprinter stand zwischen 23 Uhr und 7.30 Uhr in der Rädlestraße. Innerhalb dieses Zeitraums brachen die Unbekannten den Transporter auf und nahmen Werkzeuge und Maschinen aus dem Laderaum mit. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeugaufbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten sich beim Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 zu melden.

Neckarsulm: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend wurde in Neckarsulm einem 30-Jährigen der Roller gestohlen. Der Mann stellte sein gelb-schwarzen Roller der Marke "Beta" gegen 21 Uhr in der Rathausstraße ab. Als er circa 20 Minuten später zu seinem Gefährt zurückkehrte, war der Roller verschwunden. Der Dieb oder die Diebin entwendeten offenbar innerhalb dieses Zeitraums das gesicherte Zweirad. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93170, zu melden.

Heilbronn: In den Gegenverkehr geraten

Am Donnerstagabend kollidierten in Heilbronn zwei Pkw frontal miteinander. Gegen 19.45 Uhr geriet ein 30-Jähriger, der mit seinem Audi A4 auf der Straße "Viehweide" unterwegs war, in den Gegenverkehr. Dort prallte sein Wagen mit dem entgegenkommenden Nissan Qashqai einer 42-Jährigen zusammen. Durch den Frontalzusammenstoß wurde die Nissan-Fahrerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Mittwochnachmittag mit einem Fahrzeug einen in Heilbronn geparkten Pkw. Gegen 14.15 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in dem Parkhaus "Deutschhof" in der Deutschhofstraße abgestellten Hyundai Tucson. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Ebenfalls hinterließ das Fahrzeug dunkle Lackspuren an dem beschädigten Auto. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 1042500, zu melden.

Heilbronn: Streit gipfelt in Schlägerei

In der Nacht auf Freitag prügelten sich drei Personen vor einer Gaststätte in Heilbronn. Gegen 2 Uhr gerieten die drei Männer in einen verbalen Streit in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Nachdem sich die Auseinandersetzung ins Freie verlagerte, eskalierte die Situation und die 19-, 25- und 39-Jährigen prügelten aufeinander ein. Einer der Männer schlug dabei mit einer Bierfalsche gegen den Kopf des 39-Jährigen, wodurch dieser verletzt wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste. Zeugen der Schlägerei werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden vom Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 1042500, entgegengenommen.

Heilbronn: Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Unachtsamkeit in Verbindung mit der regennassen Fahrbahn sorgte offenbar am Donnerstagmittag für einen Auffahrunfall in Heilbronn. Ein 31-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit seinem VW Fox auf der Karl-Wüst-Straße unterwegs. Hierbei erkannte er vermutlich den vorausfahrenden und verkehrsbedingt abbremsenden Hyundai Kona eines 66-Jährigen zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Aufprall entstand an jedem Pkw Sachschaden in Höhe circa 3.000 Euro. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann muss nun nicht nur wegen dem Unfall verantworten, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte zwischen Dienstag, gegen 15 Uhr, und Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, mit einem Fahrzeug einen in Heilbronn geparkten Pkw. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte das unbekannte Gefährt den in der Schmollerstraße abgestellten Audi. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1042500 zu melden.

Talheim: Unfall mit leicht verletzter Person

Beim Abbiegen hat eine Frau am Freitagmorgen bei Talheim einen PKW übersehen, sodass es zu einem Verkehrsunfall kam. Die 23-Jährige war gegen 5.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa von Talheim kommend unterwegs in Richtung Lauffen. An der Kreuzung wollte sie dann nach links auf die B 27 in Richtung Lauffen abbiegen, wobei sie aber den aus Richtung Lauffen heranfahrenden Audi eines 26-Jährigen vermutlich übersah, sodass es zum Zusammenstoß der beiden PKW kam. Der Opel Corsa der Frau wurde durch den Aufprall noch auf ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Die B 27 war während der Unfallaufnahme gesperrt.

