POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: 48-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen - Zeugen gesucht Ein 48-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag in Polizeigewahrsam genommen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlichen Symbolen eingeleitet. Der Mann habe in der ...

mehr