POL-PDLU: Körperliche Auseinandersetzung auf der Kerwe

Mutterstadt (ots)

Am 29.08.2022, gegen 22:40 Uhr, kam es im Festzelt der Kerwe zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Eine der beiden Personengruppe habe auch Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts durch Tritte und Schläge angegriffen, sodass durch einen Mitarbeiter Pfefferspray zur Abwehr eingesetzt wurde. Hierdurch erlitten zwei Personen Augenreizungen. Die Täter (ca. 25-35 Jahre alt, trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Frankfurt") flüchteten in Richtung Ludwigshafener Straße. Ein Mittarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitt Schmerzen im Schulterbereich. Die Täter konnte im Rahmen der Fahndung nicht aufgegriffen werden. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

