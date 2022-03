POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Brillengeschäft.

Lippe (ots) - Einbrecher drangen zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen (13./14.03.2022) in eine Bäckerei in der Oerlinghauser Straße in Pivitsheide ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang in die Backstube, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie die Räume gezielt nach Wertgegenständen. Sie entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, ...

mehr