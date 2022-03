POL-LIP: Oerlinghausen - Lieferwagen gestohlen

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen (11. März 2022) in eine Tankstelle in der Straße "Am Zubringer" ein. Die Täter zerstörten gegen 2 Uhr eine Glasscheibe und klauten aus dem Sortiment im Shop verschiedene Sachen. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 mit. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

