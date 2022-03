Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder - 2 Leichtverletzte nach Unfall durch blendende Sonne

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagnachmittag kam es auf der Pyrmonter Straße um 16 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Vermutlich war die tiefstehende und dadurch blendende Sonne ursächlich dafür, dass eine 52-jährige Frau aus Schieder-Schwalenberg mit ihrem Pkw von ihrer Fahrspur abkam und in den Gegenverkehr fuhr. Dort kam ihr ein 40-jähriger Blomberger mit seinem Pkw entgegen und schaffte es trotzt sofortigen Ausweichmanövers nicht, einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Beteiligte leicht. Der 40-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Glück im Unglück hatte der 2-jährige Sohn des Blombergers, der wie vorgeschrieben angeschnallt in einem Kindersitz auf der Rückbank gesessen hatte. Er überstand den Unfall unverletzt. Die beiden Pkw wurden vorsorglich sichergestellt und von der Unfallstelle abgeschleppt. An beiden entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell