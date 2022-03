Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Radfahrer beschädigt Messvorrichtung der Polizei.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer beschädigte am Montag (7. März 2022) die Kamera einer Geschwindigkeitsmessanlage der Polizei. Diese war am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße, zwischen Horn und Bad Meinberg, aufgestellt. Gegen 19:05 Uhr befuhr der Zweiradfahrer den parallel zur Fahrbahn verlaufenen Rad-/Gehweg. Dabei stieß er die Kamera um, so dass diese in den Straßengraben fiel. Anschließend flüchtete der Radfahrer weiter in Richtung Bad Meinberg. Die Höhe des Schadens an der Kamera kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den unbekannten Radfahrer nimmt die Kriminalpolizei unter 05231/6090 entgegen.

