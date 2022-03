POL-LIP: Blomberg. Fahrzeugdiebstahl misslingt.

Polizei Lippe

Erst sehr spät erhielt die Polizei Kenntnis von einem dreisten Versuch, ein Fahrzeug zu stehlen. Am 1. März 2022 (Dienstag) transportierte ein 56-jähriger Angestellter des DRK mehrere ältere Menschen von der Tagespflege aus zurück zu deren Wohnanschriften. In der Straße "Im Seligen Winkel" hatte er den Ford Transit des DRK gegen 16 Uhr abgestellt und begleitete eine der älteren Personen nach Hause. Zu der Zeit setzte sich ein bislang Unbekannter hinter das Steuer des Fords. Als er bemerkte, dass sich noch eine 74-jährige Frau im Fond des Wagens befand, forderte er diese auf aus dem Transporter zu steigen. Da die 74-Jährige sich weigerte, startete er den Wagen mit dem Schlüssel, den Fahrer hatte stecken lassen und fuhr einige Meter weiter bis zum Pideritplatz. Dort stellte er den Rollator der älteren Dame neben den Transporter und forderte die Frau nochmals auf, das Fahrzeug zu verlassen. Der 56-jährige Fahrer hatte den versuchten Diebstahl mittlerweile bemerkt, war dem Wagen gefolgt und konnte den Täter kurz festhalten. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete in Richtung der Straße "Im Seligen Winkel". Der Täter stammt vermutlich aus Südosteuropa oder aus dem arabischen Raum. Er ist 25-35 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, von kräftiger Statur, hat einen Vollbart und schwarzes, leicht gewelltes Haar. Zur Tatzeit war er dunkel bekleidet. Er trug Jogginghose und einen Kapuzenpullover. Der Ford Transit ist weiß und verfügt auf der Motorhaube über die Aufschrift "DRK". An der Seitentür befindet sich der Schriftzug "DRK-Zentrum, Tagespflege Harlekin". Außerdem ist das Bild eines Harlekins abgebildet. Wer am 1. März gegen 16 Uhr im Bereich des Pideritplatzes etwas bemerkt hat oder Angaben zur Identität des verhinderten Autodiebes machen kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231/6090.

