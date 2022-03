Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - neue Hinweise.

Wir berichteten bereits von einer Verkehrsunfallflucht, die sich Ende Februar in der Hansastraße ereignet hatte und bei der die flüchtende Person erheblichen Sachschaden angerichtet hatte: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5165416

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der Verkehrsunfall am 27. Februar 2022 gegen 2.30 Uhr (Sonntagmorgen) ereignet hat. Das beteiligte Fahrzeug war ein Mercedes CLS (Coupé) in der Farbe schwarz. Zeugen gaben an, dass sich - vorwiegend an Wochenenden - seit geraumer Zeit junge Menschen in der Hansastraße treffen, die der Tuner-Szene zuzuordnen sind. Ein baugleiches Fahrzeug ist zuvor auch am Park & Ride-Parkplatz an der Hauptstraße in Asemissen aufgefallen. Seit Ende Februar soll dieser Mercedes dort nicht mehr stehen. Möglicherweise wurde der Wagen nach dem Unfall zur Reparatur in eine Werkstatt gegeben oder der Fahrzeugverwertung zugeführt. Hinweise zu der Unfallflucht oder auf den schwarzen Mercedes CLS nimmt das Verkehrskommissariat entgegen, Telefon 05231/6090.

