POL-BOR: Gescher - Mercedes auf Gegenfahrbahn

Spiegel beschädigt

Gescher (ots)

Zwei Außenspiegel beschädigt hat ein Autofahrer am Freitagmorgen in Gescher. Angehalten hat er aber nicht. Zu dem Geschehen auf der Landesstraße 829 kam es gegen 10.45 Uhr. Der Fahrer eines schwarzen VW Passat war aus Richtung Velen in Richtung Gescher unterwegs, als ihm nach seinen Angaben ein grauer Mercedes-Benz, mutmaßlich der C-Klasse, teilweise auf seiner Fahrspur entgegen kam. Er hätte ausweichen müssen, um Schlimmeres zu verhindern, schilderte der Autofahrer die Situation. Trotzdem kam es zur Kollision der Außenspiegel. Das Spiegelglas zerbrach und Kunststoffabdeckungen lösten sich. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Fahrer des Wagens mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

