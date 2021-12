Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Parkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nach seinem Einkauf in einem Sportwarengeschäft in der Louis-Escande-Straße in Neustadt/Weinstraße musste ein 34-jähriger Mann aus Otterstadt einen Schaden an seiner Beifahrertür feststellen. Der PKW war am 18.12.2021 im Zeitraum von 10:50-11:30 Uhr auf dem Parkplatz geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich vor Eintreffen des 34-Jährigen vom Unfallort, ohne seine Personalien zwecks Schadensregulierung preiszugeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/Wstr. unter 06321 854-0 zu melden.

