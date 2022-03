POL-E: Essen: Falsche Wasserwerker entwenden Safe aus Wohnung - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45130/45131 E.-Rüttenscheid: Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Komplettentwendungen von hochwertigen Oldtimern. Am Samstag (26.März) meldete der 59-jährige Besitzer den Diebstahl seines Porsche Carrera Cabriolets. Nachdem er sein Fahrzeug am Vormittag gegen 9:30 Uhr am Haumannplatz zwischen der Kortumstraße und der Zweigertstraße geparkt hatte ...

mehr