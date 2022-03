Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Oldtimer-Diebstähle am Wochenende - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45130/45131 E.-Rüttenscheid: Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Komplettentwendungen von hochwertigen Oldtimern.

Am Samstag (26.März) meldete der 59-jährige Besitzer den Diebstahl seines Porsche Carrera Cabriolets. Nachdem er sein Fahrzeug am Vormittag gegen 9:30 Uhr am Haumannplatz zwischen der Kortumstraße und der Zweigertstraße geparkt hatte und nach wenigen Stunden zurückkehrte, war der Oldtimer bereits entwendet worden. Der braune Porsche stammt aus dem Jahr 1978 und hat eine beigefarbene Lederausstattung.

Gestern Nachmittag (27.März) erhielt die Polizei erneut Kenntnis von einem Komplettdiebstahl eines hochwertigen Oldtimers. Ein 71-Jähriger hatte seinen Opel Kapitän aus dem Baujahr 1939 gegen 12 Uhr am Messeplatz abgestellt und um 17 Uhr den Diebstahl bemerkt. Das Nummernschild des roten Opel mit einem beigefarbenen Verdeck und gleichfarbigen Ledersitzen soll die Gelsenkirchener Städtekennung "GE" haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Samstagvormittag im Bereich des Haumannplatzes oder am Sonntagnachmittag am Messeplatz verdächtige Beobachtungen oder das Abschleppen eines Oldtimers wahrgenommen haben, sich unter der 0201/829-0 zu melden./ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell