Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (30.04.2022) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt in der Königstraße ein Parfüm entwendet zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge beobachtete ein 49-jähriger Ladendetektiv den Tatverdächtigen, wie er gegen 12.00 Uhr ein Parfüm in seine Hosentasche gesteckt und das Geschäft verlassen haben soll, ohne bezahlt zu haben. Nachdem der Detektiv den 40-Jährigen angesprochen hatte, soll dieser ihn zu Boden gestoßen und die Flucht ergriffen haben. Es gelang dem Ladendetektiv den Flüchtigen, der sich erneut zur Wehr gesetzt haben soll, einzuholen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Hierbei zog sich der Detektiv leichte Verletzungen zu. Nach Prüfung der Haftfrage durch die Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

