POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Stammheim (ots) - Ein 42-Jähriger hat in offensichtlich betrunkenem Zustand am Freitag (29.04.2022) gegen 21.40 Uhr in der Korntaler Straße mit seinem BMW einen geparkten Mercedes-Benz gestreift. Hierbei riss es an dem BMW ein komplettes Vorderrad inklusive Federbein und Bremsanlage aus der Verankerung. Trotz des fehlenden Rades setzte der 42-jährige Mann die Fahrt noch weitere 60 Meter fort. Nachdem das ...

