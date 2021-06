Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Hinterrad von E-Bike am Schwimmbad gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Im Bereich des Eingangs zum Schwimmbad in Grenzach wurde am Mittwochnachmittag, 16.06.2021, das Hinterrad eines E- Bikes gestohlen. Das Fahrrad war von 13:00 Uhr bis 15:50 Uhr am dortigen Fahrradständer verschlossen abgestellt. Ein Unbekannter löste den Schnellverschluss und nahm das 28-Zoll-Rad samt Ritzel im Wert von über 200 Euro mit. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hofft auf Zeugenhinweise! (Kontakt 07624 9890-0)

