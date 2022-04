Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand im Hinterhof eines Wohngebäudes - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Brand in einem Hinterhof an der Sachsenstraße ist am Freitagmorgen (29.04.2022) auch die Fassade des angrenzenden Wohngebäudes beschädigt worden. Mehrere Anwohner bemerkten gegen 05.00 Uhr Flammen im Hinterhof des Gebäudes und wählten den Notruf. Das Feuer hatte bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits auf die Fassade des Mehrfamilienhauses übergegriffen. Die Bewohner konnten zwischenzeitlich das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge sollen mehrere im Hinterhof gelagerte Gegenstände, darunter auch Gartenmöbel und ein Motorroller, aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell