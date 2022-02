Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Holdorf - Dieseldiebstahl

In der Nacht von Freitag, 18. Februar 2022, 23.30 Uhr, und Samstag, 19. Februar, 08.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer Sattelzugmaschine mehrere hundert Liter Diesel. Die Sattelzugmaschine stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des dortigen Autohofes. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Holdorf unter Telefon 0 54 94 / 91 4 2 00.

Lohne - Einbruchsversuch in Tankstellenshop

Am Freitag, 18. Februar 2022, gegen 04.40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in Lohne, Steinfelder Straße, gewaltsam in einen Tankstellenshop einzudringen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Lohne - versuchter Wohnungseinbruch

Am Freitag, 18. Februar 2022, gegen 03.25 Uhr, versuchten drei unbekannte Täter in Lohne, Lindenstraße, in den Verkaufsraum eines dortigen Tabakwarengeschäftes einzubrechen. Sie wurden durch einen Bewohner aus dem ersten Obergeschoss des Objektes gestört, woraufhin sie die Örtlichkeit verließen und sich mit einem dunklen Pkw in Fahrtrichtung Vechta entfernten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Kfz

Von Donnerstag, 17. Februar 2022, 21.30 Uhr, bis Freitag, 18. Februar 2022, 06.30 Uhr, zerstörten unbekannte Täter in Goldenstedt, Im Wiesengrund die hintere linke Seitenschiebe eines weißen Pkw Renault Clio. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf der Hofeinfahrt eines Grundstücks abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an sog. Pollerleuchten

In der Zeit von Freitag, 11. Februar 2022, bis Sonntag, 13. Februar 2022, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Zitadelle, zahlreiche Pollerleuchten, indem sie diese mit Farbe beschmierten. Weitere Leuchten wurden mutwillig so massiv beschädigt, dass sie nicht mehr funktionstüchtig sind. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 850,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Freitag, 19. Februar 2022, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 20. Februar 2022, 15.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Bremer Tor, einen blauen Pkw VW Polo eines 21-Jährigen aus Visbek. Beide rechten Fahrzeugtüren wurden eingedellt und der rechte Außenspiegel zerstört. Zudem wurden beide rechten Reifen beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkstreifen vor einer dortigen Bar abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 18. Februar 2022, um 23.45 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Oldenburger Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Halter des Fahrzeugs, ein 60-Jähriger aus Wiefelstede (Landkreis Ammerland) ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 20. Februar 2022, gegen 08.20 Uhr befuhr eine 30-Jährige aus Vechta mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Atemalkoholgehalt wurde mit 1,27 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem stellte sich heraus, dass die 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeughalter, ein 48-Jähriger aus Vechta, ließ als Beifahrer die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Damme - anlassbezogene Corona-Kontrollen am Dammer Carnevalswochenende

Zwar wurden die traditionellen Fastnachtsumzüge durch die Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614 e.V. offiziell abgesagt, dennoch war über Posts in sozialen Netzwerken bekannt geworden, dass in den Gastronomiebetrieben Feierlichkeiten im Kontext des Carnevalwochenendes stattfinden sollten. Um die Einhaltung der Regelungsinhalte der Niedersächsischen Corona-Verordnung zu überwachen, wurden daher am Samstag, 19. Februar 2022, zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr, anlassbezogene Kontrollen der Gastronomiebetriebe initiiert und umgesetzt. Die Kontrollen fanden durch Mitarbeiter/-innen des Landkreises Vechta, der Stadtverwaltung Damme sowie der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in der Stadt Damme statt. Im Rahmen der Kontrollen wurden lediglich in wenigen Einzelfällen Personen angetroffen, die nicht ihren Sitzplatz eingenommen hatten. In einem Betrieb fehlte das erforderliche Hygienekonzept. Um 23.30 Uhr wurde eine Zugmaschine mit einem nicht zugelassenen Anhänger im Stadtgebiet angetroffen. Auf dem Anhänger hielt sich eine feiernde Personengruppe von neun Personen auf. Weitere Verstöße wurden nicht festgestellt.

