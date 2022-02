Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Gehlenberg - Einbruch in Werkstatt

Zwischen Samstag, den 19.Februar 2022, gegen 23.30 Uhr, und Sonntag, den 20.Februar 2022, um 11.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt an der Mühlenstraße ein und entwendeten vier Autoreifen inkl. Felgen. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht in der Schlachthofstraße: Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Büroräumen einer Werkstatt und entwendeten Laptops, Handys und Bargeld in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Bösel - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, den 20.Februar 2022, zwischen 12.50 Uhr und 15.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus am Häherweg ein und durchsuchten dieses. Nach Angaben der Geschädigten wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell