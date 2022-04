Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionisten unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach / -Bad Cannstatt (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstag (28.04.2022) eine 24 Jahre alte Frau in der Stadtbahn sowie eine 23- und eine 13-Jährige in den Oberen Kursaal-Anlagen sexuell belästigt. Die 24 Jahre alte Frau war gegen 11.15 Uhr mit der Stadtbahnlinie U6 von der Haltestelle Bergheimer Hof in Richtung Flughafen/Messe unterwegs. An der Haltestelle Feuerbach/Bahnhof stieg dann ein Mann in die Stadtbahn ein, nahm nicht weit entfernt von der 24-Jährigen Platz und begann zu onanieren. Der Tatverdächtige suchte währenddessen stets den Blickkontakt mit der 24 Jahre alten Frau, bis sie die Stadtbahn schließlich an der Haltestelle Stadtbibliothek verließ. Der Unbekannte soll zirka 30 Jahre alt sein und eine schlanke Statur haben. Er hatte kurze schwarze Haare und trug einen blauen Mund-Nasen-Schutz. In den Oberen Kursaal-Anlagen bemerkte eine 23-Jährige gegen 13.15 Uhr einen Mann, der immer wieder seinen langen Mantel aufschlug, unter welchem er weder eine Hose noch eine Unterhose trug. Währenddessen soll der Unbekannte an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Während die 23-Jährige die Polizei alarmierte, lief der Mann über die Brücke in die Wulfila-Anlagen davon. Trotz umgehender Fahndung trafen die Beamten den Tatverdächtigen nicht mehr an. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 70 bis 75 Jahre alten Mann handeln, der zirka 175 Zentimeter groß ist und ein kantiges Gesicht sowie weiße mittellange Haare haben soll. Er trug eine lange schwarze Windjacke, bis über die Knie reichende schwarze Strümpfe und schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

