Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Stuttgart - Stammheim (ots)

Ein 42-Jähriger hat in offensichtlich betrunkenem Zustand am Freitag (29.04.2022) gegen 21.40 Uhr in der Korntaler Straße mit seinem BMW einen geparkten Mercedes-Benz gestreift. Hierbei riss es an dem BMW ein komplettes Vorderrad inklusive Federbein und Bremsanlage aus der Verankerung. Trotz des fehlenden Rades setzte der 42-jährige Mann die Fahrt noch weitere 60 Meter fort. Nachdem das Fahrzeug in der Folge liegenblieb, versuchte der zunächst unverletzte Fahrer zu Fuß zu flüchten, stürzte hierbei jedoch aufgrund seiner Alkoholisierung und zog sich eine Platzwunde sowie Schürfwunden zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der Führerschein des BMW-Lenkers wurde einbehalten. Auf dem Weg zur Blutentnahme beleidigte er zudem noch die eingesetzten Polizeibeamten verbal.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell