Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 24-Jähriger begeht mehrere Straftaten

Offenburg (ots)

Gestern am frühen Nachmittag wurde die Bundespolizei in Offenburg darüber informiert, dass es in einem Regionalzug zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Ein Mann soll laute Musik gehört und keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Bitten, dieses Verhalten zu unterlassen, sollen keine Wirkung gezeigt haben. Nach den Angaben des Prüfdienstes konnte der 24-jährige guineische Staatsangehörige keinen gültigen Fahrschein vorweisen und einer Aufforderung, den Zug zu verlassen, soll er auch nicht nachgekommen sein. Während der Fahrscheinkontrolle soll der Mann einen Mitarbeiter des Prüfdienstes körperlich angegriffen und diesen verletzt haben. Im Bahnhof Offenburg versuchte der Mann durch eine Flucht über die Gleise zu entkommen. Er wurde aufgehalten und von Bundespolizisten zum Dienstraum am Bahnhof gebracht. Hier leistete er Widerstand und verletzte eine Beamtin, die ihren Dienst abbrechen und sich in Behandlung begeben musste. Nachdem die Identität des Mannes feststand, wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Ihn erwarte nun eine Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell