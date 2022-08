BPOLI-OG: Ein Fußgänger mit Haftbefehl

Offenburg (ots) - Am Montag Mittag soll es am Bahnhof Offenburg in einem Aufzug zu den Gleisen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Ein 42-jähriger Nigerianer und ein 44-jähriger Syrer sollen sich gegenseitig beleidigt haben. Nach ersten Angaben soll der Auslöser des Streits der Zugang zum Aufzug gewesen sein. Es gab mehrere Zeugen. Bundespolizisten stellte die Identität von allen Beteiligten fest und trennte diese. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen ...

