Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gesuchter Mann ohne Fahrschein unterwegs

Offenburg (ots)

Gestern Mittag wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass in einem ICE mit Halt in Offenburg ein Mann ohne gültigen Fahrschein mitfahren soll. Eine Streife begab sich zum Zug und überprüfte den Sachverhalt. Bei der Überprüfung der Identität des Mannes wurde festgestellt, dass der 21-jährige Sierra-Leoner mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Er war wegen Hausfriedensbruch zu einer Strafe von 375 Euro oder ersatzweise 25 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nach dem Ende der Maßnahmen im Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde der Mann, er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen, in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

