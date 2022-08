Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mann leistet am Bahnhof Widerstand

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich kontrollierten Beamte der Bundespolizei am frühen Sonntagmorgen einem Mann in der SWEG am Bahnhof Kehl. Der 31-jährige Iraner konnte den Beamten keinen gültigen Ausweis vorlegen. Da ein Straftatverdacht vorlag, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Mann sollte zur Dienststelle mitkommen. Hierbei widersetzte sich der Iraner, wurde immer aggressiver, versuchte sich den Maßnahmen zu entziehen und schlug die Beamten. Er musste mit Handschellen gefesselt werden. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen, die Identität stand nun fest und nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der Mann zu seiner Ausländerbehörde weitergeleitet.

