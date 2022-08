Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefälschter Reisepass festgestellt

Kehl (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde bei einer Reisebuskontrolle in Kehl im Zuge der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich durch die Bundespolizei ein junger Mann kontrolliert. An der Echtheit des vorgelegten brasilianischen Reisepasses hatten die Beamten erhebliche Zweifel. Bei einer eingehenden Prüfung stellte sich das Dokument als Fälschung heraus. Bei der Durchsuchung des Gepäcks des 25-jährigen Iraners wurden seine echten Dokumente aufgefunden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und während der folgenden Maßnahmen stellte der Mann ein Schutzersuchen. Nachdem alle erforderlichen Maßnahmen beendet waren, wurde er zur Landesaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.

