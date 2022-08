Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vollstreckungshaftbefehl im Bus

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben Bundespolizisten am Samstag einen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der 29-jährige Moldauer saß in einem Bus von Straßburg nach Mailand, als er in Kehl kontrolliert wurde. Der Mann war wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 1600 Euro oder ersatzweise 80 Tagen Haft verurteilt worden. Außerdem durfte er wegen eines gültigen Einreiseverbots gar nicht nach Deutschland reisen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt gebracht, um die Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell