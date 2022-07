Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausweise eines Freundes vorgezeigt

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern zwei Ausweisdokumente sichergestellt. Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses aus Frankreich an der Europabrücke, wies sich ein somalischer Staatsangehöriger mit einem griechischen Fremdenpass sowie einem griechischen Aufenthaltstitel aus. Den Beamten fiel auf, dass der tatsächliche Ausweisinhaber nicht mit den Lichtbildern in den Dokumenten übereinstimmte. In der polizeilichen Vernehmung gab der 22-Jährige zu, dass es sich um die Ausweisdokumente eines Freundes handelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an das Ausländeramt weitergeleitet, welches die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt. Zusätzlich erhält er eine Anzeige wegen Ausweismissbrauch.

