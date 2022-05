POL-DN: Versuchter Raub - Vorläufige Festnahme

Inden (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag, 14.05.2022, und Montag, 16.05.2022, in eine Firma in der Straße "Am Fischweiher" ein. Ein 54 Jahre alter Mitarbeiter meldete den Einbruch am Montagmittag gegen 14:00 Uhr. Die unbekannten Täter waren in dem genannten Zeitraum vermutlich über eine Fluchttür in das Bürogebäude gelangt. Dort hebelten sie Bürotüren auf und entwendeten aus einem der Räume den ...

