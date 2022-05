Polizei Düren

POL-DN: Bei Einbruch Fahrzeug entwendet

Inden (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag, 14.05.2022, und Montag, 16.05.2022, in eine Firma in der Straße "Am Fischweiher" ein.

Ein 54 Jahre alter Mitarbeiter meldete den Einbruch am Montagmittag gegen 14:00 Uhr. Die unbekannten Täter waren in dem genannten Zeitraum vermutlich über eine Fluchttür in das Bürogebäude gelangt. Dort hebelten sie Bürotüren auf und entwendeten aus einem der Räume den Fahrzeugschlüssel eines VW Crafter. Mit diesem flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Das entwendete Fahrzeug in der Farbe weiß wurde zum Zeitpunkt des Diebstahls mit dem amtlichen Kennzeichen JÜL-SO703 geführt, auf beiden Seiten befand sich die Aufschrift "SOWIESO Messebau". Neben dem Fahrzeug wurde vermutlich Werkzeug entwendet, außerdem war das Firmenfahrzeug mit Arbeitsutensilien beladen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell