POL-DN: Durch Unachtsamkeit schwer verletzt

Jülich (ots)

Schwere Verletzungen trug am frühen Samstagnachmittag ein 53-Jähriger aus Jülich davon, als er auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes die Fahrbahn betrat, ohne auf den laufenden Verkehr zu achten und dort von dem Pkw einer 73- Jährigen, ebenfalls aus Jülich, erfasst wurde.

Gegen 14:40 Uhr befuhr die 73-Jährige mit ihrem Pkw in Schrittgeschwindigkeit den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Berliner Straße in Jülich und beabsichtigte in eine Parklücke einzufahren. Zur gleichen Zeit betrat der 53-Jährige mit einem Einkaufswagen die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Hierdurch stürzte der Jülicher und zog sich schwere Verletzungen zu, die einen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus zur Folge hatten.

