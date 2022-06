Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unfälle auf regennasser Autobahn 7 am Montagmorgen in Nordhessen

Kassel (ots)

Autobahn 7, Nordhessen: Gleich zwei Mal ist Autofahrern der starke Regen und offenbar nicht an die nasse Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit auf der Autobahn 7 am heutigen Montagmorgen zum Verhängnis geworden. Gegen 5:10 Uhr war ein Pkw-Fahrer nördlich von Kassel in Schleudern geraten, dann gegen die Mittelschutzplanke, einen Lkw und anschließend wieder gegen die Leitplanke gekracht. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der zweite Unfall auf der A 7 ereignete sich gegen 7:15 Uhr, südlich von Kassel im Schwalm-Eder-Kreis und verlief nahezu identisch. Der Pkw-Fahrer blieb in diesem Fall glücklicherweise unverletzt. In beiden Fällen kam es aufgrund der Unfälle anschließend zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen mit mehreren Kilometern Stau.

Wie die an den Unfallorten eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der erste Unfall zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Lutterberg, in Fahrtrichtung Nord. Dort hatte rund einen Kilometer vor dem Parkplatz Staufenberg gegen 5:10 Uhr ein 32-Jähriger aus Sondershausen (Thüringen) auf der nassen Autobahn die Kontrolle über seine Mercedes C-Klasse verloren. Nach dem Zusammenstoß mit der Mittelschutzplanke und einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug, kam die C-Klasse schließlich wieder an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der 32-Jährige hatte sich dabei die leichten Verletzungen zugezogen. Der Schaden an seinem Mercedes wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Am Sattelzug, der von einem 54-Jährigen aus dem Erzgebirgekreis (Sachsen) gesteuert wurde, waren rund 1.000 Euro Sachschaden entstanden. Zudem wurden sechs Felder Schutzplanke in Höhe von ca. 1.500 Euro beschädigt.

Der zweite Unfall im Schwalm-Eder-Kreis ereignete sich in Fahrtrichtung Süden, etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Malsfeld. Dort war ein 29-Jähriger aus Rotenburg an der Fulda mit einem 3er BMW auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und nach der Kollision mit der Mittelschutzplanke mit einem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen zusammengestoßen. Auch dieser Pkw wurde von dort zurück in Richtung Mittelschutzplanke geschleudert, unter der er schließlich mit der Fahrzeugfront zum Stehen kam. An dem BMW war ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstanden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Am Lkw, der von einem 53-Jährigen aus Fuldatal gefahren wurde, entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Auch hier wurde die Schutzplanke beschädigt, jedoch nur ein Feld.

