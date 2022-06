Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Edermünde (Schwalm-Eder-Kreis)/Lohfelden (Landkreis Kassel): Vermisste 76-jährige Ingeborg R. wurde in Kassel aufgefunden

Kassel (ots)

Die seit heute Morgen, gegen 09:00 Uhr, vermisste 76-jährige Ingeborg R. aus Lohfelden (Landkreis Kassel) wurde heute Abend gegen 20:10 Uhr aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung von einem Bürger in der Kasseler Innenstadt aufgefunden. Da sie aufgrund der hohen Temperaturen dehydriert war, wurde sie zunächst einem Krankenhaus in Kassel zugeführt. Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die sich an der Suche nach Ingeborg R. beteiligt haben.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell