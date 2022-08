BPOLI-OG: Bedrohungen und Beleidigungen am Bahnhof Offenburg

Kehl (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde bei einer Reisebuskontrolle in Kehl im Zuge der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich durch die Bundespolizei ein junger Mann kontrolliert. An der Echtheit des vorgelegten brasilianischen Reisepasses hatten die Beamten erhebliche Zweifel. Bei einer eingehenden Prüfung stellte sich das Dokument als Fälschung heraus. Bei der Durchsuchung ...

mehr