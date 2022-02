Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Beamte haben den richtigen Riecher - Marihuana sichergestellt

Korschenbroich (ots)

Als Polizeibeamte am späten Donnerstagabend (03.02.), gegen 23:30 Uhr, einen 18 Jahre alten Mann aus Korschenbroich an der Straße "Auf den Kempen" kontrollierten, fiel ihnen sofort der für Marihuana typische Geruch auf. Nachdem der 18-Jährige zunächst versuchte einen Drogenbesitz abzustreiten, händigte er schließlich ein Druckverschlusstütchen mit mehreren Konsumeinheiten Marihuana aus, welches er in seiner Unterhose versteckt hatte. Da der Verdacht bestand, der Heranwachsende würde mit Drogen handeln, wurde über die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein Durchsuchungsbeschluss für sein Zimmer in der Wohnung seiner Eltern beantragt. Nach Hinweisen des Korschenbroichers konnte in seinem Kleiderschrank eine Geldkassette mit Marihuana und eine Feinwaage aufgefunden und sichergestellt werden. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Ob bei dem Heranwachsenden Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht anzuwenden ist, wird ein Richter vom Reifegrad des Schülers abhängig machen. Weitere Informationen zur Anwendung des Jugendstrafrechts bei Heranwachsenden gibt es auf der Internetseite der Polizei unter https://www.polizeifürdich.de/was-passiert-wenn/strafverfahren/.

