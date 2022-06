Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - E-Scooter gestohlen

Aurich - Lack zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - E-Scooter gestohlen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Norden einen E-Scooter gestohlen. Gegen 17.10 Uhr hatte ein 69 Jahre alter Mann sein Elektrokleinstfahrzeug vor einem Geschäft in der Straße Glückauf abgestellt. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, war das Fahrzeug fort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Lack zerkratzt

In der David-Fabricius-Straße in Aurich wurde ein Auto zerkratzt. Unbekannte beschädigten am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr den Lack eines Hyundai i20. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell