POL-AUR: Betrüger rufen an

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Aurich - Unfallflucht Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagvormittag in Aurich. Zwischen 10 Uhr und 10:45 Uhr wurde ein weißer BMW, der in der Graf-Enno-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen. Norden - ...

mehr