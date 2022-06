Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht Norden - Radfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagvormittag in Aurich. Zwischen 10 Uhr und 10:45 Uhr wurde ein weißer BMW, der in der Graf-Enno-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Norden - Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Dienstag ein Radfahrer verletzt worden. Eine 26-jährige Frau aus Großheide fuhr gegen 15 Uhr mit ihrem VW Golf auf dem Burggraben und wollte in die Mennonitenlohne abbiegen. Hierbei übersah sie einen 17-jährigen Jungen aus Norden, der mit seinem Fahrrad den Radweg des Burggrabens befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht

Ein blauer Opel Astra wurde am Dienstag auf einem Parkplatz am Georgswall beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Opel und entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

